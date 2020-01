Infolge mehrerer technischer Probleme kommt es bei der S-Bahn seit Dienstagfrüh zu Verspätungen und Zugausfällen auf allen Linien. Begonnen hatten die Probleme gegen 7.30 Uhr mit einer hartnäckigen Türstörung an einem Zug, die das erste Mal an der Donnersbergerbrücke auftrat. Bis sie behoben war, bildete sich bereits ein beträchtlicher Rückstau in Richtung Innenstadt. Der reparierte Zug konnte dann zwar weiterfahren, am Hauptbahnhof trat die Türstörung aber erneut auf.

Die Leitstelle entschied, dass die betroffene S-Bahn "ausgeleert und in die Werkstatt verbracht" wird, wie es der Lokführer eines anderen Zuges in einer Durchsage an seine Fahrgäste formulierte. Die Verspätungen auf allen Linien, die durch die Stammstrecke auf nur einem Gleis in Richtung Ostbahnhof fahren, wuchs dadurch weiter an. Die Bahn bezifferte sie auf bis zu 30 Minuten und reagierte "mit kurzfristigen Umleitungen über den Südring sowie mit Teilausfällen auf den Außenästen", um der Lage wieder Herr zu werden.

Gerade als die S-Bahn per Streckenagent Entwarnung gegeben und mitgeteilt hatte, die Probleme seien behoben, kam es zur nächsten Panne. Diesmal war es eine technische Störung an einer S-Bahn in Laim, die ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Statt also abzunehmen, bauten sich die Verspätungen im gesamten S-Bahn-Netz weiter auf, zwischenzeitlich meldete die Bahn sogar Verspätungen von bis zu 45 Minuten. Bis alle Züge wieder nach Fahrplan fahren, wird es aller Erfahrung noch einige Stunden dauern.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt (Stand 9.15 Uhr):

S 1 Freising / Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach. Bitte nutzen Sie alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach und steigen entsprechend um.

S 2 Petershausen / Altomünster - Erding: Die S-Bahnen werden zwischen Obermenzing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

S 3 Holzkirchen: Die S-Bahnen beginnen/enden an der Hackerbrücke.

S 4 Geltendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36 und verkehren nach/von Pasing ohne Halt.

S 4 Trudering: Die S-Bahnen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke.

S 6 Tutzing: Die S-Bahnen beginnen/enden in Laim.

S 6 Ebersberg: Die S-Bahnen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke.

S 7 Wolfratshausen - Kreuzstraße: Die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

S 8 Herrsching - Flughafen: Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.