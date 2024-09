Die Wiesn ist gut gefüllt mit Besuchern, viele davon beabsichtigen vermutlich am Sonntagabend noch mit der S-Bahn nach Hause in die umliegenden Gemeinden Münchens zu fahren. Womöglich wird das jedoch nicht so einfach werden. Denn aktuell (Stand 19 Uhr) ist die gesamte Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof für den Zugverkehr gesperrt, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilt. Grund dafür sei eine Reparatur der Oberleitung an der Hackerbrücke.