Wegen Arbeiten an Weichen in Pasing müssen S-Bahn-Fahrgäste im Münchner Westen am Wochenende mit Problemen rechnen. Von Freitag, 21.50 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, werde nur die Linie S6 von Pasing über die Stammstrecke fahren, teilte die Bahn mit. Wer schnell in die Innenstadt möchte, kann auf Regionalzüge umsteigen. Zusätzlich fährt die Linie S8 über die regulären Bahngleise ohne Halt in Pasing zum Hauptbahnhof an die oberirdischen Bahnsteige.

Zum Flughafen fährt die S8 dann erst wieder ab dem Ostbahnhof. Fluggäste müssen also auf dem Weg vom Hauptbahnhof dorthin entweder umsteigen oder die S1 nehmen. Die S5 in Richtung Aying fährt ebenfalls nur von und bis zum Ostbahnhof. Ab Aying in Richtung Kreuzstraße fahren derzeit wegen anderer Arbeiten Ersatzbusse.

Die Linie S3 endet demnach von Westen her kommend in Lochhausen, wo Fahrgäste in Richtung Pasing in Ersatzbusse umsteigen müssen. Von der Innenstadt fahren die Züge der S3 nur bis zur Hackerbrücke und wenden dort. Die S4 fährt nur von Geltendorf bis Pasing und wendet dort wieder.

Wer mit S1, S2 und S7 unterwegs ist, muss am Wochenende nicht mit zusätzlichen Problemen rechnen. Um die schnellste Verbindung herauszusuchen, empfiehlt die Bahn einen Blick in Apps wie den DB-Navigator und die MVV-App.

Es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Fahrgäste wegen der Arbeiten in Pasing Einschränkungen hinnehmen müssen. Im August und September stehen laut Bahn zwei weitere Bauabschnitte an. Insgesamt sollen an 23 Weichen unter anderem etwa 900 Schwellen erneuert und knapp 800 Tonnen Schotter verbaut werden.