Ein Wasserschaden am Stachus hat am Donnerstagnachmittag die S-Bahn-Stammstrecke lahmgelegt. Wie ein Bahnsprecher erklärte, sei das Wasser von einer oberirdischen Baustelle in den Bahnhof gelaufen. An der Westseite des Platzes entsteht derzeit das neue Hotel Königshof.

Etwa anderthalb Stunden lang war der Tunnel zwischen Hackerbrücke und Isartor gesperrt. Die Züge endeten vorzeitig oder wurden über den Südring umgeleitet. Um 15.10 Uhr gab die Bahn den Tunnel wieder frei. Wie viel Wasser eingedrungen ist, konnte der Bahnsprecher nicht sagen. Groß war der Schaden aber offenbar nicht: Weder die Berufsfeuerwehr noch das Technische Hilfswerk wurden zu dessen Behebung alarmiert.

Der Unfall erinnert an den Wasserschaden am Hauptbahnhof, der Anfang August die Stammstrecke fast einen Tag lang lahmgelegt hatte. Damals stand auf einer Länge von 150 Metern das Wasser etwa einen halben Meter hoch auf den Gleisen. Grund war damals ein überlastetes Entwässerungssystem.