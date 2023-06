Von Heiner Effern und Klaus Ott

Von München aus alle Viertelstunde mit der S-Bahn in die Landkreise; nach Freising, Erding und Ebersberg, nach Holzkirchen, Tutzing, Herrsching, und so weiter: hört sich toll an. Umgekehrt natürlich genauso, im Viertelstunden-Takt nach München. Und das nicht erst Mitte des nächsten Jahrzehnts oder gar noch später, wenn die zweite Stammstrecke der S-Bahn fertig ist. Sondern viel früher, nämlich 2030 schon. Dann würden auf einen Schlag weit mehr S-Bahnen fahren, als das bislang der Fall ist. So lautet der Plan des bayerischen Verkehrsministeriums. Es ist ein geheimer Plan, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.