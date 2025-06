Auch in den kommenden Wochen müssen Pendlerinnen und Pendler zwischen Ostbahnhof und Pasing mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof muss die S-Bahn in mehreren Nächsten den Betrieb einstellen und Busse im Schienenersatzverkehr einsetzen. Dies gilt für Montag/Dienstag, 23./24. Juni, bis Mittwoch/Donnerstag, 25./26. Juni. Betroffen sind ebenfalls Montag/Dienstag, 30. Juni/1. Juli bis Donnerstag/Freitag, 3./4. Juli, sowie Dienstag/Mittwoch, 8./9. Juli bis Mittwoch/Donnerstag, 9./10. Juli. Die Sperrungen dauern jeweils von 22.20 bis 5 Uhr.

Am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. Juni, verkehrt auf der Stammstrecke von 21.20 bis 4.40 Uhr nur eine Linie zwischen Ostbahnhof und Pasing; die S7 fährt Angaben der Münchner S-Bahn zufolge planmäßig. In diesen Nächten wird zwischen dem Ostbahnhof und Trudering ebenfalls ein Ersatzverkehr eingerichtet. Dies ist wegen Bauarbeiten am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof notwendig.