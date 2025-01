Betroffen sind alle S-Bahn-Linien - mit Ausnahme der S7, die seit dem jüngsten Fahrplanwechsel vor wenigen Wochen nicht mehr durch den Tunnel fährt. Der Grund für die Ausfälle sind Kampfmittelsondierungen im westlichen Bereich der Gleise 2 bis 5 am Ostbahnhof. Dort baut die DB eine neue Bahnsteigunterführung, die zur Erschließung der künftigen S-Bahn-Station an der Friedenstraße dient. Außerdem nutzt die DB die Zeit für vorbereitende Maßnahmen zur Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks. Dazu gehören unter anderem Arbeiten an Kabeln und Oberleitungen.

Die S-Bahnen verkehren am Wochenende folgendermaßen: Die S1 endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Die S2 entfällt zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof und hält nicht in Berg am Laim und am Leuchtenbergring. Die S3 entfällt zwischen Pasing und Giesing. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz. Die S5 verkehrt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing. Die S6 entfällt zwischen Hackerbrücke und Trudering. Die S8 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Am darauffolgenden Wochenende, Samstag, 18., und Sonntag, 19. Januar, finden Abnahmetests für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof statt. Auch das wirkt sich auf den Fahrplan aus: Die Linien S1, S3, S4, S5, S7 fahren wie am Wochenende zuvor. Die S2 entfällt zwischen Isartor und Ostbahnhof und hält nicht in Berg am Laim und am Leuchtenbergring.

Die S6 West und die S8 Ost bilden zwischen Tutzing und Flughafen eine durchgehende Linie, die als einzige die gesamte Stammstrecke durchquert. Die S6 West wechselt in Pasing die Nummer und wird in Richtung Flughafen zur S8. Die vom Flughafen kommende S8 wird am Ostbahnhof zur S6.

Die S6 Ost fährt nur zwischen Ebersberg und Trudering. Die S8 West fährt nur zwischen Herrsching und Pasing.

An beiden Wochenenden sind zwischen Ostbahnhof und Trudering Ersatzbusse mit Zwischenhalten in Leuchtenbergring und Berg am Laim unterwegs.

Massive Einschränkungen im Jahresverlauf

Die Bahn warnte zudem schon einmal vor, dass es im Jahresverlauf weiter wegen Bauarbeiten zu Ausfällen kommen werde - beispielsweise auch am langen Osterwochenende. In den Pfingstferien soll das neue Stellwerk Ost mit mehr als einem Jahr Verspätung in Betrieb gehen. Dafür muss allerdings sieben Tage lang der S-Bahn-Verkehr zwischen Isartor und Ostbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof, Trudering, Giesing und Johanneskirchen unterbrochen werden. In den Herbstferien sollen während einer Totalsperrung umfangreiche Baumaßnahmen im Bereich Laim stattfinden. Unter anderem erfolgen eine Umstellung der Leit- und Sicherungstechnik und Arbeiten an der sogenannten Sendlinger Spange.

Die turnusmäßigen Instandhaltungswochenenden mit Sperrung der gesamten Stammstrecke sind heuer vom 9. bis 12. Mai sowie vom 17. bis 20. Oktober vorgesehen.