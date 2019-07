26. Juli 2019, 14:00 Uhr S-Bahn Stammstrecke an Ferien-Wochenenden teilweise gesperrt

Damit die Tunnelstationen modernisiert werden können, fahren an einigen Ferienwochenenden kaum S-Bahnen. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr eingerichtet.

Für die Modernisierung mehrerer Stationen wird an den August-Wochenenden die Stammstrecke teilweise oder komplett gesperrt. An den ersten drei Wochenenden fahren keine S-Bahn-Züge zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Am letzten Augustwochenende ist dann die komplette Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Die Einschränkungen gelten jeweils von Freitagabend (ca. 22.30 Uhr) bis Montagfrüh (ca. 4.30 Uhr).

Die S-Bahn stellt Ersatzbusse, an den Stationen Pasing, Haupt- und Ostbahnhof können Fahrgäste auf Regionalbahnen ausweichen. Zudem fahren die U5 und die Tramlinie 19 zwischen Hauptbahnhof und Pasing samstags häufiger.

Neben der Modernisierung der Tunnelstationen finden auch Arbeiten für den Bau der zweiten Stammstrecke und am Arnulfsteg statt. Dafür wird an den vier August-Wochenenden sowie am letzten Juli- und am ersten September-Wochenende jeweils nachts von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag ein Schienenersatzverkehr zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing, Moosach und Allach eingerichtet. Es kann auch zu Einschränkungen im Fernverkehr kommen.