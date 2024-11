Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit schränkt die Deutsche Bahn den S-Bahn-Verkehr ein. An vier Wochenenden zwischen 23. November und 8. Dezember sowie am 21. und 22. Dezember kommt es jeweils von 4 bis 16 Uhr zu Fahrplanänderungen. Auf der Stammstrecke fahren dann nur die Linien S2, S3, S6 und S8 und zwischen Ostbahnhof und Giesing ist kein S-Bahn-Verkehr möglich.

Grund sind die Arbeiten am Stellwerk Ostbahnhof. Inzwischen ist laut Bahn die Leit- und Sicherheitstechnik fertiggestellt. Nun sind jedoch noch umfangreiche Abnahmeprüfungen erforderlich.

An den betroffenen Wochenenden fahren die Züge wie folgt: Die S1 endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Die S3 entfällt zwischen Ostbahnhof und Giesing. Die S4 verkehrt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz. Die S7 entfällt zwischen Hauptbahnhof und Giesing und hält nicht an der Hackerbrücke.

Von 15. Dezember an verkehrt die S7 nur noch bis Hauptbahnhof, Gleis 36, der Halt Hackerbrücke entfällt. Sie wird auf dem Ost-Ast durch die S5 ersetzt, die wieder eingeführt wird. Auch die neue S5, die künftig Pasing mit Kreuzstraße verbindet, ist von den Arbeiten am Stellwerk betroffen. Am Wochenende 21./22. Dezember entfällt sie zwischen Pasing und Giesing.

Auch unter der Woche kommt es in verschiedenen Nächten zwischen 21.20 bis 4.40 Uhr wegen der Arbeiten am Stellwerk zu Einschränkungen. Die Bahn informiert unter www.s-bahn-muenchen.de/fahren/baustellen/stammstrecke.