Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit schränkt die Deutsche Bahn den S-Bahn-Verkehr ein. An vier Wochenenden zwischen 23. November und 8. Dezember sowie am 21. und 22. Dezember kommt es jeweils von 4 bis 16 Uhr zu Fahrplanänderungen. Auf der Stammstrecke fahren dann nur die Linien S2, S3, S6 und S8 und zwischen Ostbahnhof und Giesing ist kein S-Bahn-Verkehr möglich.