Zum Hauptinhalt springen

S-Bahn in MünchenMassive Verspätungen auf der Stammstrecke

Die S-Bahnen fahren nicht am Mittwochmorgen zwischen Ostbahnhof und Pasing.
Die S-Bahnen fahren nicht am Mittwochmorgen zwischen Ostbahnhof und Pasing. (Foto: Florian Peljak)

Am Mittwoch muss mitten im Berufsverkehr die Stammstrecke gesperrt werden. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt, doch Reisende müsse weiterhin mit Einschränkungen rechnen.

Auf der Münchner Stammstrecke ist es am Mittwochmorgen zu großen Beeinträchtigungen gekommen. Laut Deutscher Bahn (DB) verkehrten zwischen Pasing und Ostbahnhof zeitweise keine S-Bahnen, die Stammstrecke war gesperrt. Betroffen waren die S1, S2, S3, S4, S5, S6, S20 und S8. Mittlerweile sei der Verkehr bei fast allen Linien wieder aufgenommen worden.

Trotzdem kommt es laut DB „im gesamten S-Bahnnetz noch zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten“. Zusätzlich komme es vermehrt zu vorzeitigen Zugwenden auf den Außenbereichen der S-Bahn. Grund für die massiven Einschränkungen, die um kurz nach 7 Uhr begannen, ist die Reparatur eines Signals. Diese dauert noch bis voraussichtlich 11 Uhr an.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

München
:So sieht die Mega-Baustelle unter dem Hauptbahnhof aus

Münchens tiefste Baustelle ist hermetisch abgeschottet. Doch die SZ ist mit einem großen Sicherheitsrucksack hinabgetaucht in den Untergrund. Wie der neue Hauptbahnhof entsteht.

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl (Text) und Johannes Simon (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite