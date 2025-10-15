Auf der Münchner Stammstrecke ist es am Mittwochmorgen zu großen Beeinträchtigungen gekommen. Laut Deutscher Bahn (DB) verkehrten zwischen Pasing und Ostbahnhof zeitweise keine S-Bahnen, die Stammstrecke war gesperrt. Betroffen waren die S1, S2, S3, S4, S5, S6, S20 und S8. Mittlerweile sei der Verkehr bei fast allen Linien wieder aufgenommen worden.

Trotzdem kommt es laut DB „im gesamten S-Bahnnetz noch zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten“. Zusätzlich komme es vermehrt zu vorzeitigen Zugwenden auf den Außenbereichen der S-Bahn. Grund für die massiven Einschränkungen, die um kurz nach 7 Uhr begannen, ist die Reparatur eines Signals. Diese dauert noch bis voraussichtlich 11 Uhr an.