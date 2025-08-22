Zum Hauptinhalt springen

Sperrungen wegen BauarbeitenWieder Stammstrecken-Ärger bei der S-Bahn

Am letzten Augustwochenede wird der Verkehr auf der Stammstrecke stark eingeschränkt.  (Foto: Peter Kneffel/DPA)

Der Verkehr in der Röhre unter der Münchner Innenstadt wird ein Wochenende lang stark eingeschränkt. Wie Passagiere trotzdem ans Ziel kommen.

Am letzten Augustwochenende müssen Fahrgäste erneut mit erheblichen Einschränkungen bei der Münchner S-Bahn rechnen. Der Verkehr auf der Stammstrecke wird von Freitag, 29. August, 22.30 Uhr, bis in die Nacht auf Montag, 1. September, gegen 4.40 Uhr stark eingeschränkt. Lediglich S7 und S8 fahren regulär unter der Münchner Innenstadt durch. Grund für die Einschränkungen sind laut Bahn Oberleitungsarbeiten für eine neue Ausweichroute und Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke in Laim.

Die S1 beginnt und endet in diesem Zeitraum am Hauptbahnhof und fährt zwischen Moosach und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt nur im 20/40-Minutentakt. Die S2 verkehrt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Heimeranplatz – dort besteht Anschluss zur U-Bahn; zudem ist die S2 zwischen Hackerbrücke und Erding unterwegs.

Auf der S3 besteht Schienenverkehr zwischen Mammendorf und Pasing sowie vom Ostbahnhof nach Holzkirchen. Die S4 verkehrt nur zwischen Geltendorf und Pasing, die S5 lediglich zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof. Auf der S6 fahren Züge zwischen Tutzing und Hauptbahnhof, allerdings ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Ebersberg.

Die Bahn empfiehlt Fahrgästen, auch die U-Bahn und Regionalzüge zu nutzen. Die jeweils schnellsten Verbindungen fänden Reisende in der Fahrplanauskunft der Apps, im Internet und an den Automaten an den Bahnsteigen.

