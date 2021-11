S-Bahn München:Versuchtes Tötungsdelikt am Stachus

Zu einem versuchten Tötungsdelikt ist es am Sonntagnachmittag in der S-Bahn-Station Stachus gekommen. Laut Polizei gab es kurz vor 16 Uhr auf dem Bahnsteig eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei stieß einer der beiden den anderen vor eine einfahrende S 8 Richtung Ostbahnhof. Der Zug überrollte den Mann auf den Gleisen, er wurde sehr schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so ein Polizeisprecher. Der Täter wurde festgenommen, dabei leistete er Widerstand. Über sein Motiv und den Grund für die Auseinandersetzung war zunächst nichts bekannt. Die Stammstrecke wurde nach der Tat in beide Richtungen gesperrt. Fahrgäste, die am Bahnsteig gewartet hatten oder im Zug waren, wurden von Bahnpersonal betreut.

So verkehren die S-Bahnen im Moment:

- S 1 Freising / Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach. Fahrgäste sollen alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen und entsprechend umsteigen.

- S 2 Petershausen / Altomünster - Erding: Die S-Bahnen werden zwischen Obermenzing und Ostbahnhof über die Fernbahn umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

- S 3 Mammendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden an der Hackerbrücke.

- S 3 Holzkirchen: Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof. Alternativ können die Fahrgäste hier auf die U-Bahnlinie U 5 ausweichen.

- S 4 Geltendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

- S 6 Tutzing - Ebersberg: Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und Ostbahnhof über die Fernbahn umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

- S 7 Wolfratshausen: Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

- S 7 Kreuzstraße: Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing. Alternativ können Sie hier auf die U-Bahnlinie U 2 ausweichen.

- S 8 Herrsching: Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.

- S 8 Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof. Alternativ können Fahrgäste hier auf die U-Bahnlinie U 5 ausweichen.