S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende teilweise gesperrt

Nahverkehr in München

Zwischen den Stationen Ostbahnhof und Pasing fahren am Wochende keine S-Bahnen.

Stillstand im Tunnel: Von diesem Freitagabend an, 7. Mai, 22.30 Uhr, bis Montag, 10. Mai, 4.40 Uhr, fahren zwischen Pasing und Ostbahnhof keine S-Bahnen durch die Stammstrecke. Die Linien beginnen und enden am Ostbahnhof respektive in Pasing oder werden oberirdisch zum Hauptbahnhof umgeleitet.

Die S 8 umfährt die Stammstrecke über den Südring. Zwischen Pasing und Ostbahnhof setzt die S-Bahn Busse ein. Diese verkehren mit Halt an allen Stationen zwischen Pasing und Ostbahnhof am Samstag von neun bis 21 Uhr im Sieben-Minuten-Takt und ansonsten alle zehn bis 15 Minuten. Der Marienplatz wird nicht direkt angefahren, stattdessen halten die Busse am Odeonsplatz. Alternativ können Fahrgäste auch die Regionalzüge nutzen.

Als Ausweichmöglichkeit stehen zudem U-Bahn und Tram zur Verfügung. Um auf der U 5 tagsüber einen Fünf-Minuten-Takt zu erreichen, hat die Bahn bei der Münchner Verkehrsgesellschaft für den Samstag zusätzliche Fahrten bestellt. Die U 5 fährt im Innenstadtbereich parallel zur Stammstrecke und verbindet so unter anderem die S-Bahn-Stationen Ostbahnhof, Stachus und Hauptbahnhof.

Auch die Tram 19 ist häufiger unterwegs. Weitere Details zu den Einschränkungen finden die Fahrgäste im Internet unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Dort zeigen auch Videos den Weg zu allen Ersatzhaltestellen unter s-bahn-muenchen.de/sev-video.