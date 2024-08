Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich von diesem Mittwoch, 14. August, 22.30 Uhr, an bis Montag, 19. August, 4.40 Uhr, wieder auf starke Einschränkungen einstellen. In diesem Zeitraum ist der Ostbahnhof vom S-Bahn-Verkehr fast komplett abgeschnitten. Nur die S2 von und nach Erding fährt die Station noch an. Der Grund: Die Deutsche Bahn (DB) arbeitet noch immer am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. Zudem erneuert die DB Weichen in Daglfing.