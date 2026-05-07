An diesem Freitagabend, 8. Mai, startet mit einer etwa 54-stündigen Komplettsperrung der Stammstrecke unter der Münchner Innenstadt eine ganze Reihe von mehrtägigen Bauphasen im Mai. Diese werden für Pendlerinnen und Pendler erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr mit sich bringen.

Zum Auftakt dieser Serie von Instandhaltungsmaßnahmen der DB Infrago, die als Tochter der Deutschen Bahn (DB) die Schieneninfrastruktur verantwortet, wird der Tunnel unter der Innenstadt von Freitag gegen 22.20 Uhr bis Montag, 11. Mai, gegen 4.40 Uhr für den S-Bahnverkehr dicht gemacht. Auch der Bereich um den Ostbahnhof muss in diesem Zeitraum komplett gesperrt werden, sodass zwischen Pasing und Leuchtenbergring/Giesing kein Verkehr auf den S-Bahngleisen möglich ist.

Die DB teilt mit, dass während der nahezu dreitägigen Komplettsperrung Hunderte Mitarbeiter im Schichtbetrieb rund um die Uhr Gleise und Weichen erneuern sowie Bahnhöfe auf Vordermann bringen sollen. So stehen etwa das Schleifen von Schienen und Weichen zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof, Schwellen- und Schienenwechsel zwischen Laim und Hirschgarten und im Stammstreckentunnel sowie die Wartung von Brandschutztüren auf dem Programm.

Im Bereich der Isarunterquerung findet zudem eine sogenannte Regelkontrolle des Wehrkammertors am S-Bahnhof Isartor statt. Diese Sicherheitseinrichtung soll bei einer Flutung der Röhren verhindern, dass Reisende in den S-Bahnzügen ertrinken.

Am Marienplatz werden darüber hinaus Leuchtmittel an den Bahnsteigen erneuert, am Hauptbahnhof findet eine Gleisbettreinigung am Südbahnsteig statt und auch am Isartor und Rosenheimer Platz laufen Sanierungsarbeiten.

Während der Komplettsperrung halten S-Bahnen vor der Stammstrecke. Die S8 wird ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie ohne Halt am Leuchtenbergring über den Südring umgeleitet.

Von Freitag, 15. Mai, 21.20 Uhr bis Montag, 18. Mai gegen 4.40 Uhr kommt es zur nächsten Sperrung: Dann wird der S-Bahnverkehr zwischen Isartor und Johanneskirchen/Giesing/Trudering wegen Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke und an einem Stellwerk eingestellt. Die nächste Beeinträchtigung erwartet Pendler von Freitag, 22. Mai (22.40 Uhr) bis Donnerstag, 28. Mai (4.40 Uhr), wenn der S-Bahnbetrieb zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke eingestellt wird.