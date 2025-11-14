Zum Hauptinhalt springen

VerkehrMünchner S-Bahn-Stammstrecke wird wieder weitgehend gesperrt

Wer am Wochenende in die Stadt fahren will, setzt besser auf andere Verkehrsmittel als die S-Bahn.
Wer am Wochenende in die Stadt fahren will, setzt besser auf andere Verkehrsmittel als die S-Bahn. (Foto: Robert Haas)
  • Die Münchner S-Bahn-Stammstrecke wird von Samstagmorgen 4 Uhr bis Montag 4.30 Uhr weitgehend gesperrt, nur eine S-Bahn-Linie fährt.
  • Grund sind Gleis- und Kabeltiefbauarbeiten sowie die Prüfung auf Weltkriegsblindgänger am Ostbahnhof für die zweite Stammstrecke.
  • Ähnliche Einschränkungen kommen am ersten und zweiten Adventswochenende erneut auf die Fahrgäste zu.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Erst in den Herbstferien gab es große Einschränkungen, jetzt stehen schon die nächsten an. Was am Wochenende auf die Fahrgäste zukommt.

Nur wenige Tage nach dem Ende der Einschränkungen in den Herbstferien wird die Münchner S-Bahn-Stammstrecke an diesem Wochenende erneut weitgehend gesperrt. Von Samstagmorgen 4 Uhr bis Montag um 4.30 Uhr soll nur eine einzige S-Bahn-Linie auf der Strecke fahren. Zudem soll die S2 von Westen her zumindest bis zum Isartor unterwegs sein.

Erste Einschränkungen könne es schon am Freitagabend ab 22.20 Uhr geben, teilte die Deutsche Bahn mit.Die restlichen S-Bahn-Linien enden demnach je nach Route aus Westen kommend am Hauptbahnhof, am Heimeranplatz oder in Pasing. Aus östlicher Richtung ist in Trudering, Giesing und am Ostbahnhof Schluss.

Wie Fahrgäste dennoch in die Innenstadt kommen

Wer dennoch mit der S-Bahn in die Innenstadt will, kann zwischen Trudering und Ostbahnhof in Ersatzbusse umsteigen. Ab Giesing und Heimeranplatz sollte ein Umstieg auf die U-Bahn in Betracht gezogen werden.

Grund für die Einschränkungen sind laut Bahn Gleis- und Kabeltiefbauarbeiten sowie die Prüfung des Untergrunds auf mögliche Weltkriegsblindgänger am Ostbahnhof, wo ebenfalls Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke laufen.

Regelmäßige Sperrungen der Stammstrecke nötig

S-Bahn-Fahrgäste im Raum München wissen, dass die Stammstrecke regelmäßig an Wochenenden für Wartungsarbeiten gesperrt wird. Auch die Arbeiten für die im Bau befindliche zweite Stammstrecke beeinflussen manchmal den Ablauf.

Während der Herbstferien etwa gab es bei fast allen S-Bahn-Linien Fahrplanänderungen, die Strecke zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke blieb vorübergehend gesperrt. Und auch am ersten und zweiten Adventswochenende kommen laut Bahn noch einmal ähnliche Einschränkungen wie an diesem Wochenende auf die Fahrgäste zu.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

München
:So sieht die Mega-Baustelle unter dem Hauptbahnhof aus

Münchens tiefste Baustelle ist hermetisch abgeschottet. Doch die SZ ist mit einem großen Sicherheitsrucksack hinabgetaucht in den Untergrund. Wie der neue Hauptbahnhof entsteht.

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl (Text) und Johannes Simon (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite