Wegen Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke kommt es im Münchner S-Bahn-Verkehr wieder zu erheblichen Einschränkungen. In mehreren Nächten zwischen 13. Januar und 13. Februar arbeitet die Deutsche Bahn (DB) in Laim unter anderem an Oberleitungen und Gleisen und nimmt Sondierungsarbeiten vor. Nachts müssen Passagiere von 22.20 bis 5 Uhr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke in Ersatzbusse umsteigen.

Als einzige Linie verkehrt die S7 regulär. Für die anderen gelten Unterbrechungen und verkürzte Linienwege. Bereits in der Nacht von 12. auf 13. Januar kommt es von 21.15 Uhr an zu Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Trudering und es fahren weniger S-Bahnen durch die Stammstrecke.

An den drei Wochenenden zwischen 24. Januar und 8. Februar bremsen Arbeiten am Ostbahnhof den Verkehr aus. Samstags und sonntags sind von jeweils 4 bis 16 Uhr weniger Linien in der Stammstrecke unterwegs. Die S6 Tutzing wird mit dem Ostast der S8 verbunden, sodass eine durchgehende Linie von Tutzing zum Flughafen besteht. Die S8 aus Herrsching aber endet in Pasing, die S6 aus Ebersberg endet in Trudering, von dort fahren Busse zum Ostbahnhof und umgekehrt. Die S7 fährt regulär.

An den Wochenenden 16. bis 19. Januar, 27. Februar bis 2. März, 6. bis 8. März sowie 13. bis 16. März finden zwischen Leuchtenbergring und Daglfing ebenfalls Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke statt. Jeweils durchgehend von Freitag, 22.30 Uhr bis Montagfrüh, 4.30 Uhr, fahren zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen Ersatzbusse im 20-Minuten-Takt. Reisende zum Flughafen nutzen die S1.

Details zu allen Bauarbeiten im S-Bahn-Netz gibt es unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Die jeweils schnellste Verbindung finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. Dort sind alle Fahrplanänderungen enthalten. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter 089/55 89 26 65 zur Verfügung.