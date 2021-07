Von Andreas Schubert

In den kommenden Wochen bremsen erneut Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke den S-Bahnverkehr aus. An sechs Wochenenden zwischen 16. Juli und 22. August fahren die Züge nur eingeschränkt. Unter anderem finden Vorarbeiten zum Bau des Tunnelportals an der Donnersberger Brücke statt. So müssen beispielsweise Brunnen gebohrt werden, um den Grundwasserspiegel zu regulieren. Jeweils von Freitag, 22.30 Uhr, an besteht im westlichen Bereich der Stammstrecke eingleisiger Verkehr, nur die S 6 und S 7 verkehren normal. Für die anderen Linien gilt: Von Osten kommend fährt die S 8 fährt bis zur Hackerbrücke. Die S 2, S 3 und S 4 beginnen und enden am Ostbahnhof. Im Westen fahren die Linien S 1, S 2 und S 8 zwischen Moosach, Obermenzing, Pasing und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt. Bei der S 1 und der S 2 kommt es zudem zu geänderten Fahrzeiten. Teilweise verkehren sie nur alle 30 Minuten. Die S 3 und S 4 enden in Pasing. Ab Pasing verkehrt neben der S 6 und dem Regionalverkehr tagsüber auch die S 20 im 20-Minuten-Takt zum Heimeranplatz. Dort besteht dann Anschluss an die S 7 und die U 4 und U 5.

Auch im Bereich des Bahnhofs Laim baut die Bahn weiter an der zweiten Stammstrecke. Hier finden umfangreiche Kabeltiefbau- und Oberleitungsarbeiten statt. Zwischen 24. Juli und 5. September muss deshalb an sieben Wochenenden ein Großteil der Gleise in Laim nachts gesperrt werden. Dies betrifft jeweils die Nächte von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag. Von etwa 22.40 bis 4.40 Uhr fahren zwischen Pasing, Moosach, Allach und Donnersbergerbrücke Ersatzbusse im Zehn-Minuten-Takt. Die S 7 verkehrt ohne Einschränkungen. Für den Osten gilt: Die S 6 fährt bis Donnersbergerbrücke, die S 8 bis Hackerbrücke. Die S 2, S 3 und S 4 beginnen und enden am Ostbahnhof. Im Westen fährt die S 1 bis Moosach, die S 2 fährt bis Allach, ab dort müssen Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen, die via Laim bis zur Donnersbergerbrücke fahren. Die Linien S 3, S 4 und S 6 beginnen und enden in Pasing. Ab dort steht ebenfalls ein Schienenersatzverkehr bis zur Donnersbergerbrücke zur Verfügung.

Von diesen Arbeiten ist auch der Regionalverkehr betroffen. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof kann nachts nur ein Teil der Züge verkehren. Regionalzüge aus und in Richtung Landshut werden zwischen Moosach und Hauptbahnhof durch Busse ersetzt. Fahrgäste aus und in Richtung Ingolstadt müssen zwischen Dachau und Hauptbahnhof Busse nutzen. Der Fernverkehr ist nur vereinzelt von längeren Fahrzeiten und Teilausfällen betroffen.

Alle Fahrplanänderungen sind in der Fahrplanauskunft im Internet, in den Apps und an den Fahrkartenautomaten enthalten. An den Stationen informieren Aushänge. Detaillierte Fahrpläne für alle Linien gibt es im Internet auf den Seiten s-bahn-muenchen.de/baustellen und bauinfos.deutschebahn.com. Telefonische Auskunft erteilen Mitarbeiter der Bahn unter 089/55 89 26 65 (S-Bahn München) sowie unter 089/20 35 50 00 (DB Regio). Die S-Bahn zeigt zudem auf ihrer Webseite mit Videos den Weg zu den SEV-Haltestellen. Seit gut vier Jahren wird bereits an der zweiten S-Bahn-Stammstrecke gearbeitet. Den ursprünglichen Termin für die Fertigstellung im Jahr 2026 hat die Bahn auf 2028 verschoben und beharrt aktuell auf diesem Zeitplan. Grund dafür waren zahlreiche Umplanungen, die die Bahn als "Optimierungen" bezeichnet. Unter anderem verschiebt sich der Bahnsteig der neuen Station am Hauptbahnhof, zusätzlich laufen Planungen für ein Vorhaltebauwerk der künftigen U-Bahnlinie U 9. Am Ostbahnhof hat die Bahn sogar den kompletten Standort der Station vom Orleansplatz hin zur Friedenstraße verlegt. Für den östlichen Abschnitt der Trasse steht noch die Baugenehmigung durch das Eisenbahnbundesamt aus. Sichtbar ist dagegen schon der Fortschritt in Laim. Dort wird am Mittwoch, 21. Juli, eine neue, 95 Meter lange Stabbogenbrücke über die Gleise geschoben.