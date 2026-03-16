Wegen Arbeiten am Münchner Flughafen und der Stammstrecke müssen sich Fahrgäste der S-Bahn in München in den kommenden Wochen auf Probleme einstellen. Was auf Reisende zukommt:

Sperrung am Flughafen (19.-23. März und 13.-17. April)

Von kommendem Donnerstagabend, 21.30 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, können Fluggäste den Münchner Flughafen nicht per Zug erreichen. Grund ist der Bau eines neuen elektronischen Stellwerks, das ein in die Jahre gekommenes und für Störungen anfälliges Stellwerk ersetzen soll.

Fahrgäste von Regionalzügen und S-Bahnen müssen deshalb auf Ersatzbusse umsteigen, die jeweils zwischen dem Flughafen und den Bahnhöfen in Neufahrn, Ismaning und Freising pendeln. Gleiches gilt laut Bahn von Montagabend, 13. April, 22.10 Uhr, bis Freitag, 17. April, 5 Uhr. Wer in den bayerischen Osterferien in den Urlaub fliegen will, ist also nicht betroffen.

Sperrung im Stammstreckentunnel (31. März bis 13. April)

Während eines Großteils der Osterferien wird am S-Bahnhof Isartor an der Stammstrecke gebaut: Vier Weichen werden ausgetauscht, die noch aus der Anfangszeit der Münchner S-Bahn stammen. Die Gelegenheit nutzt die Bahn auch für Arbeiten an der im Bau befindlichen zweiten Stammstrecke.

Für Fahrgäste bedeutet das etwa zwei Wochen lang: kein Durchkommen auf der wichtigen Innenstadtroute. Aus Richtung Westen fährt die S1 ohne Halt an der Hackerbrücke bis zum Hauptbahnhof, die S2 und S3 fahren durch den Tunnel weiter bis Karlsplatz/Stachus. Dort ist der Umstieg in die U-Bahn leichter als am Hauptbahnhof. Die S4 und die S8 enden vorzeitig in Pasing, die S6 fährt von dort noch bis zum Heimeranplatz. Dort können Fahrgäste per U-Bahn weiter in die Innenstadt fahren, auf der U4 sind dafür zusätzliche Züge unterwegs.

Aus Richtung Osten ist für die S2 und die S8 am Ostbahnhof Schluss, die S5 endet in Giesing, die S6 fährt nur bis Trudering. An allen drei Bahnhöfen können Fahrgäste mit der U-Bahn weiter Richtung Innenstadt fahren. „Die Innenstadt ist damit trotz Bauarbeiten gut erreichbar“, teilt die Bahn mit. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei deshalb nicht geplant.

Nicht betroffen sind Fahrgäste, die mit der S7 unterwegs sind. Deren Züge sind nicht auf der Stammstrecke unterwegs.

Noch länger kein Halt an zwei Innenstadt-Bahnhöfen

Wer während der Osterferien mit der S-Bahn zum Isartor oder zum Rosenheimer Platz fahren will, hat auch rund um die Sperrung schlechte Karten. Weil die Bahn dort Belüftungstechnik für die Arbeiten auf- und abbaut, halten von Sonntag, 29. März, 22.40 Uhr, bis Mittwoch, 15. April, 4.40 Uhr, keine S-Bahnen am Rosenheimer Platz. Der Halt am Isartor fällt von Donnerstagmorgen, 26. März, 8 Uhr, bis Samstagmorgen, 18. April, 8 Uhr, aus.