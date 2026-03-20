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BundespolizeiMann soll minderjähriges Mädchen in S-Bahn sexuell belästigt haben

Die Bundespolizei sucht Zeugen und das Opfer einer sexuellen Belästigung (Symbolbild).
Die Bundespolizei sucht Zeugen und das Opfer einer sexuellen Belästigung (Symbolbild). Sven Hoppe/dpa

Zwei S-Bahn-Mitarbeiter kontrollieren gerade den 58-Jährigen, als ein Mädchen sich aufgewühlt an sie wendet. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen – und das Opfer.

Am Mittwochabend ist es in der Münchner S-Bahn nach Angaben der Bundespolizei zu einer sexuellen Belästigung gekommen: Ein 58-jähriger Mann soll versucht haben, ein augenscheinlich minderjähriges Mädchen zu küssen. Der Vorfall ereignete sich demnach in einer S6, die stadteinwärts unterwegs war. Gegen 19 Uhr wollten zwei S-Bahn-Mitarbeiter auf Höhe der Haltestelle Trudering den Fahrschein des 58-jährigen Mannes kontrollieren.

Dieser konnte jedoch weder ein gültiges Ticket noch einen Ausweis vorzeigen. Während der Kontrolle sprach ein junges Mädchen die Bahnmitarbeiter aufgewühlt an. Der Mann habe versucht, sie zu küssen. Unmittelbar danach stieg sie am Leuchtenbergring aus.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und des Erschleichens von Leistungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die unbekannte Geschädigte. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Bundespolizei unter 089/515550-0 melden.

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