Die Polizei hat einen 55 Jahre alten Mann identifiziert, der eine junge Frau in der S-Bahn bedrängt und sexuell belästigt haben soll. Er habe die 23-Jährige am 7. Dezember in einer S6 nach Tutzing unter anderem begrapscht, berichtet die Bundespolizeiinspektion am Mittwoch. Zunächst habe er ihr auf seinem Handy "ein Video mit eindeutig pornografischem Inhalt" gezeigt. Als das Smartphone zu Boden fiel, soll er sich der jungen Frau genähert und ihr in den Intimbereich gefasst haben. "Den mitgeführten Rucksack nutzte er, um damit Umstehenden den Blick auf sein Tun zu verdecken", so die Bundespolizei. Die 23-Jährige stand daraufhin auf und wandte sich einer Mitreisenden zu, die ihr half.