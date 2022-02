Die zwei kollidierten S-Bahnen an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn.

Von Bernd Kramer

Es ist eine Horrorvorstellung: Man sitzt in der Bahn, liest im Buch, scrollt auf dem Handy, schaut aus dem Fenster, ahnt nichts Schlimmes. Und dann prallt der Zug frontal mit einem anderen zusammen, Menschen werden von ihren Plätzen geschleudert, schreien.

Genau so ein Unfall hat sich am Montag in Schäftlarn südlich von München ereignet. Ein 24-Jähriger starb bei der Kollision zweier S-Bahnen, viele weitere Menschen wurden verletzt, teils schwer. Die Bilder vom Unglücksort sind beklemmend (SZ Plus): Wagen, die wie entgleiste Modelleisenbahnen an der Böschung hängen, zerquetschte Waggons, als bestünden sie aus Wachs. Man kennt diese Züge, man hätte selbst darinsitzen können.

Den Tag danach beherrscht vor allem eine Frage: Wie konnte das passieren? Ein Drittel des Münchner S-Bahn-Netzes ist eingleisig, die Züge verkehren dort in beiden Richtungen. Bedingt ein solches System schwere Zusammenstöße wie in Schäftlarn? Fachleute verweisen darauf, dass elektronische Sicherungssysteme Züge automatisch abbremsen, wenn sie in der falschen Richtung unterwegs sind - eingleisige Strecken also durchaus sicher sein können. Der Unfall weckt aber Erinnerungen an das Zugunglück von Bad Aibling mit zwölf Toten vor sechs Jahren: Damals prallten zwei Meridian-Züge frontal zusammen - ebenfalls auf einer eingleisigen Strecke.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter forderte am Dienstag, der zweigleisige Ausbau aller Strecken im Münchner S-Bahnnetz müsse nun "dringend geprüft werden". Die Debatte, welche Lehren aus dem Unfall gezogen werden müssen, hat damit jedenfalls begonnen.

