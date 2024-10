Die S6 wird im gesamten Zeitraum zwischen Pasing und Gauting durch Busse im 20-Minuten-Takt ersetzt, die an allen Stationen halten. An Schultagen fahren zwischen Westkreuz und Gauting zeitweise zusätzliche Busse, die den Ersatzverkehr in diesem Abschnitt auf einen Zehn-Minuten-Takt verdichten. Zwischen Gauting und Tutzing fährt die S6 regulär, es kommt lediglich in den beiden Nächten 21./22. und 22./23. Oktober zu Ausfällen einzelner Fahrten.

Die Werdenfelsbahn wird bis einschließlich 26. Oktober zwischen München und Starnberg durch Busse ersetzt. Für Fahrgäste sind Expressbusse unterwegs, die zwischen München Hauptbahnhof und Starnberg nur an der Donnersbergerbrücke halten. Dort besteht Anschluss zu den S-Bahn-Linien S3, S4, S6 und S8 nach Pasing.

Die S8 wird zwischen Pasing und Herrsching durch Busse im 20-Minuten-Takt ersetzt, die an allen Stationen außer in Harthaus halten. Zwischen Pasing und Germering-Unterpfaffenhofen (an Schultagen zeitweise ab/bis Weßling) ist der Takt dichter: Hier verkehren alle zehn Minuten Busse mit Halt an allen Stationen – einschließlich Harthaus.

Zusätzlich fahren zwischen Pasing und Herrsching alle 20 Minuten Expressbusse, die nur in Gilching-Argelsried, Neugilching und Weßling halten und die Fahrtzeit damit um 25 Minuten verkürzen.

Am Westkreuz befinden sich die Haltestellen je nach Linie an unterschiedlichen Orten. Für die S8 hält der Ersatzverkehr an der MVG-Bushaltestelle Westkreuz, für die S6 halten die Busse an der MVG-Bushaltestelle Heimburgstraße.