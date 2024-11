Es war am 18. Januar dieses Jahres. Ellen S. (Name geändert), 31, von Beruf Zahnärztin, nimmt kurz nach 7 Uhr an der Haltestelle Untermenzing die S2 Richtung Innenstadt. Schon beim Einsteigen in den vordersten Wagen fällt ihr ein junger Mann auf. Er läuft nervös hin und her. Ellen S. meidet den Blickkontakt, weil sie ein ungutes Gefühl hat. Sie nimmt Platz und tut so, als würde sie auf ihr Handy schauen. Der junge Mann führt Selbstgespräche. An der Station Hirschgarten tritt er plötzlich an sie heran, drückt seinen Körper mehrfach an ihren Oberkörper. Dabei sagt er zu ihr: „Ich will Sex“ und beleidigt sie sexuell.

Während Ellen S. von dem Vorfall an diesem Montag den Richterinnen und Richtern der 8. Strafkammer am Landgericht München I berichtet, sitzt der junge Mann aus der S2 in mehreren Metern Abstand links hinter ihr auf der Anklagebank. Es ist Mohamed A., 30. Er machte keinerlei Angaben zu den Vorwürfen. Derzeit ist er in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik einstweilen untergebracht. Es besteht der Verdacht, er sei schizophren.

Im Gerichtssaal gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Mohamed A. hat Handschellen angelegt bekommen, die wiederum an einem breiten schwarzen Gürtel fixiert sind, der um seine Hüften geschlungen ist. Vor dem Prozess hatte A. den Vorsitzenden, Richter Gilbert Wolf, mit dem Tod bedroht. Justizwachtmeister haben auf seine Anordnung hin A. zudem eine sogenannte Spuckmaske über den Kopf gezogen. Das Oberteil ist aus feinem schwarzem Tüll, das Unterteil aus blauem Vlies. Kurz vor Prozessbeginn hatte der 30-Jährige einen seiner beiden Verteidiger bespuckt.

Auch am Morgen des 18. Januar dieses Jahres, als es zu dem Zwischenfall in der S2 kam, soll Mohamed A. laut Zeugen äußerst aggressiv gewesen sein. Er habe alle Fahrgäste beleidigt und Todesdrohungen ausgestoßen. Als Ellen S. den 30-Jährigen aufforderte, von ihr abzulassen, soll er erwidert haben: „Sonst was?“ Kurz darauf soll er ihr mit dem Handrücken ins Gesicht geschlagen haben. Erst als sie „aktiv die Leute angesprochen habe, ob sie nicht einschreiten wollen“, habe man sie unterstützt, sagt Ellen S., „aber auch nur zögerlich. Das war schockierend.“ Schließlich habe eine Frau an die Tür zum Führerstand der S-Bahn geklopft, um den Fahrer zu alarmieren.

Als die S-Bahn an der Haltestelle Hirschgarten hält, fordert eine 52-jährige Frau Mohamed A. auf auszusteigen. Auch sie beleidigt er sexuell und stößt sie mit beiden Händen aus der geöffneten Tür des Zuges. Dann hätten mehrere Männer versucht, den 30-Jährigen zurückzuhalten. Inzwischen hatte der Lokführer die Polizei alarmiert. Mohamed A., so die Zeugin, sei im Zug sitzen geblieben und habe gar nichts mehr gesagt. Bei ihrer Aussage ringt die 52-Jährige mit den Tränen und meint: „Unglaublich, wie das einen immer wieder einholt – wie muss das bei Leuten sein, denen wirklich etwas passiert?“ Ein Urteil in dem Prozess wird für Ende dieser Woche erwartet.