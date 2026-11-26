Auf der Münchner S-Bahn-Linie S2 bremsen neue Bauarbeiten kommende Woche den Verkehr aus. Die Bahntochter DB Infrago erneuert Schwellen an der Strecke zwischen Laim und Allach. Daher kommt es von Sonntagfrüh, 29. November, 4 Uhr, durchgehend bis Montag, 7. Dezember, 3 Uhr, zu umfangreichen Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr.

Die Linie S2 entfällt zwischen Allach und Laim und wird dadurch in zwei Abschnitte geteilt. Im Westen verkehren die Züge nur zwischen Petershausen und Allach sowie zwischen Altomünster und Dachau. Im Osten fahren sie nur zwischen Erding und Moosach. Zusätzlich entfallen alle Verstärkerfahrten des Zehn-Minuten-Taktes.

Ersatzbusse verbinden die S2-Stationen Dachau, Untermenzing und Allach mit dem Bahnhof Moosach, wo Fahrgäste in S- und U-Bahn umsteigen können. Die Busse halten außerdem ergänzend an den Bushaltestellen Karlsfelder Straße in München und Friedhof Untermenzing. Der Ersatzverkehr fährt alle 20 Minuten, zwischen Dachau und Moosach besteht tagsüber durch zusätzliche Fahrten ein Zehn-Minuten-Takt.

Zentraler Umsteigepunkt für die Fahrgäste zum Ersatzverkehr ist der Bahnhof Moosach, der Anschluss an die S1 und S2 sowie an die U3 bietet. Der Bahnhof Obermenzing wird vom Ersatzverkehr nicht angefahren. Fahrgäste können hier alternativ die Buslinien der Münchner Verkehrsgesellschaft nutzen, etwa die Linie 162 zwischen Pasing, Obermenzing und Moosach oder die Linie 180 zwischen Obermenzing und Westfriedhof. Ab oder bis Dachau können Fahrgäste als Alternative zum Ersatzverkehr zudem den Regionalverkehr nutzen.