Verkehr in München

Der Fahrgastverband Pro Bahn begleitet die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs stets mit kritischen Kommentaren. Zum 50. Geburtstag der S-Bahn München mahnt Pro Bahn nun den weiteren Ausbau des Angebots und der Infrastruktur an, gerade auf den Außenstrecken. So wie die S-Bahn in den Siebzigerjahren neue Standards beim Angebot gesetzt habe, müsse sie das auch jetzt wieder tun. Ein Vorschlag von Pro Bahn: Die S-Bahn solle künftig nachts durchgehend zumindest im Stundentakt fahren. "Damit kann ein Standard erreicht werden, der heute innerstädtisch bei vielen Tramlinien üblich ist."

Das Wichtigste für die S-Bahn seien allerdings Maßnahmen, welche die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit wieder auf ein "akzeptables Niveau" heben. Die mangelnde Verlässlichkeit sei Hauptgrund für den schlechten Ruf der S-Bahn als Verkehrsmittel. Häufigkeit und Intensität der Störungen sind in den letzten Jahren für die Fahrgäste immer belastender geworden. "Es drängt sich schon die Frage auf, ob der Freistaat Bayern gewillt ist, gegenüber der Deutschen Bahn AG eine strikte Qualitätskontrolle durchzuführen. Bisher hat man oft den Eindruck, es ist egal, ob und wie die durch Steuergelder finanzierten Verkehrsleistungen umgesetzt werden", so Norbert Moy, der oberbayerische Pro-Bahn-Vorsitzende.