Weil ein Betrunkener in die Gleise gestürzt war, kam es am Montagnachmittag im Pasinger Bahnhof zu einer kurzzeitigen Gleissperrung. Wie eine Auswertung der Videoaufnahmen ergab, befand sich der 52-Jährige gegen 15 Uhr torkelnd im Gleisbereich der S-Bahn. Dort verlor er das Gleichgewicht und stürzte schließlich ohne Fremdeinwirkung in die Gleise.