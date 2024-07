Der Ostbahnhof in München ist derzeit zum großen Teil für den Zug- und S-Bahnverkehr gesperrt. Wie die Deutsche Bahn (DB) am Montagnachmittag mitteilte, führte eine gerissene Oberleitung am Leuchtenbergring zu den massiven Beeinträchtigungen. Nur die Linien S3 und S7 fahren derzeit wieder regulär mit den gewohnten Halten. Auf allen anderen Linien kommt es zu Unterbrechungen.