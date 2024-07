Bis in den Abend hat eine Panne an einer Oberleitung am Leuchtenbergring den S-Bahnverkehr in München durcheinandergebracht. Der Ostbahnhof war zunächst komplett gesperrt, einige Stunden nach der Panne kam es noch immer zu massiven Beeinträchtigungen bei mehreren S-Bahnlinien. Eine gerissene Oberleitung war nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) der Grund für das Chaos im Nahverkehr. Am Leuchtenbergring waren am Abend nur zwei von vier Gleisen für die S-Bahnen befahrbar, die Bahn erklärte, es sei mit Verspätungen zu rechnen.