Zwei Jugendliche haben in München mehrere Menschen angegriffen und einen Polizisten verletzt. Zunächst provozierten eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger in den frühen Morgenstunden am Donnerstag einen Streit mit zwei Mitreisenden in der S-Bahn der Linie 8 Richtung Flughafen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend hätten sie die Fahrgäste beleidigt, bespuckt und geschlagen.