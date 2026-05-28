Ein Hamburger Popstar mit Landsehnsucht und ein bayerisches Landei, das die Stadt liebt: So kam es zur Zusammenarbeit der zwei ungleichen Hit-Künstler.

Eingestiegen in die Münchner S-Bahn sind die beiden Männer (samt kleiner, unauffälliger Entourage) am Stachus. Mit Akustik-Gitarren. Der Kleinere von beiden – weiße Turnschuhe, schwarze Stoffhose, schwarze Lederjacke und Schnauzer-Ansatz – hat sich direkt vor die Tür gestellt. Der andere – etwas jünger, auch nicht rasiert, weiße Turnschuhe, schwarze Jeans, Trachtenjacke – hat den Platz neben der Notbremse gewählt. An einem Freitag Mitte Mai um 16.19 Uhr.