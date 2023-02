Stammstrecken-Desaster:Söders S-Bahn-Programm kommt mit Verspätung

Der Ministerpräsident erhielt bereits 2020 ein umfassendes Konzept, was sich ohne zweite Stammstrecke alles verbessern ließe. Vieles davon wird erst jetzt verwirklicht, obwohl die Regierung lange gewarnt war. Das zeigen interne Vermerke, in denen es auch um OB Reiter geht.

Von Klaus Ott

Tatkräftig und zupackend, so gaben sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und sein Verkehrsminister Christian Bernreiter vor einigen Monaten, als sich das Desaster beim Ausbau der Münchner S-Bahn nicht mehr verbergen ließ. Söder versprach eine bessere Kontrolle beim Bau der zweiten Stammstrecke, damit es keine bösen Überraschungen mehr gäbe. Und Bernreiter verkündete ein Programm "Starke S-Bahn"; quasi als Ersatz dafür, dass die zusätzliche Strecke erst 2035 oder gar noch später fertig wird, viel später - und dazu viel teurer - als geplant.

Die Regierung warte jetzt nicht einfach ab und sage "Jetzt dauert's halt länger", beschwichtigte Bernreiter bei einem Krisentreffen Ende September vergangenen Jahres. "Wir packen das aktiv an." Der Verkehrsminister stellte 20 Maßnahmen vor. Ziel des Programms: Die Münchner S-Bahnen sollen häufiger und pünktlicher fahren. Und das nicht erst, wenn eines Tages die zweite Tunnelstrecke quer durch die Stadt fertig wird, mit der dann noch viel mehr viel besser werden soll.

Detailansicht öffnen Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsminister Christian Bernreiter bei einer Pressekonferenz zur Stammstrecke im Herbst 2022. (Foto: IMAGO/aal.photo)

Was die beiden CSU-Politiker Söder und Bernreiter bei ihrem Auftritt Ende September 2022 nicht erwähnten: Bei dem Programm "Starke S-Bahn" handelt es sich im Kern um ein Konzept, das Söder bereits zwei Jahre zuvor bekommen hatte. Bernreiters Vorgängerin als Verkehrsministerin, Kerstin Schreyer, hatte dem Parteikollegen Söder bereits am 16. Oktober 2020 einen ausführlichen Maßnahmenkatalog geschickt.

Solch ein Konzept hatte Söder zuvor selbst angefordert, nachdem damals intern schon klar erkennbar war, dass die zweite Stammstrecke sich um Jahre verzögern werde. Doch die wegen der vielen Pannen bei der S-Bahn oftmals genervten Bewohner der Region München bekamen von der Regierung nicht zu hören, welches Stammstrecken-Desaster sich anbahnte. Auch Schreyers Ersatz- und Übergangskonzept blieb unter Verschluss. Die Stadt München, der Landtag und die Bevölkerung erfuhren, abgesehen von der Ankündigung einzelner Maßnahmen, so gut wie nichts davon.

Detailansicht öffnen Als Verkehrsministerin hatte Kerstin Schreyer auf die massiven Probleme beim Bau der Stammstrecke hingewiesen. (Foto: Sebastian Gabriel)

Dabei hatte Verkehrsministerin Schreyer dem "lieben Markus" im Oktober 2020 den Ernst der Lage eindringlich geschildert. Da der Bau der zweiten Stammstrecke sich verzögere, steige der "Handlungsbedarf" für vorherige Verbesserungen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen könnten dazu einen wertvollen Beitrag leisten. "Ich bitte Dich herzlich um Deine Unterstützung", lautete Schreyers Appell an Söder.

In einer Anlage zu Schreyers Maßnahmenkatalog war sogar die Warnung enthalten, die tagtäglichen Verspätungen und Zugausfälle bei der S-Bahn sorgten "regelmäßig für enormen Frust" bei den Fahrgästen. Dieser Frust richte sich auch gegen die Staatsregierung. Doch die spielte lieber auf Zeit. Auch deshalb, wie interne Vermerke dokumentieren, weil die Münchner S-Bahn nicht als "Gewinnerthema" im bevorstehenden Bundestags-Wahlkampf erachtet wurde. Es bestehe die "Gefahr eines Dauerthemas im Wahlkampf". Probleme bei der zweiten Stammstrecke dürften "stets der Staatsregierung angelastet" werden. Ministerpräsident und CSU-Chef Söder hatte sich damals offengehalten, für die Union als Kanzlerkandidat anzutreten. Was später scheiterte.

Schreyer und ihr Verkehrsministerium mahnten und drängten Söder und dessen Staatskanzlei im Herbst 2020 vergeblich, das Stammstrecken-Desaster zu offenbaren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zwei Jahre später, als sich das Debakel nicht mehr verheimlichen ließ, war plötzlich Eile angesagt. Der Betrieb bei der S-Bahn München müsse "zügig verbessert werden", erklärten die Deutsche Bahn (DB) und Bayerns Verkehrsministerium Ende September 2022. Da seien sich "DB und Freistaat einig". Dazu werde man gemeinsam ein "umfangreiches Qualitäts-, Ausbau- und Modernisierungsprogramm auf den Weg bringen". Die DB betreibt die S-Bahn und baut im Auftrag des Freistaats die zweite Stammstrecke.

Dass das groß verkündete Maßnahmenpaket größtenteils alles andere als neu war, erwähnte Bernreiter bei dessen Präsentation Ende September 2022 lediglich in einem Nebensatz. Das Paket sei "natürlich schon vor Jahren ins Auge" gefasst worden; es sei jetzt aber "abgesichert". Und dass dieses Paket auf dem Konzept beruht, das Ministerpräsident Söder bereits im Oktober 2020 auf den Tisch bekam, wird vom Verkehrsministerium heute heruntergespielt.

Das Ministerium tut den Maßnahmenkatalog von Bernreiters Vorgängerin Schreyer als "Ideensammlung" ab. Diese Ideensammlung habe "eine Grundlage" für das Programm "Starke S-Bahn München" gebildet. Eine Grundlage? Das heutige Programm ist zu rund zwei Dritteln identisch mit dem alten Maßnahmenkatalog.

Das Verkehrsministerium erklärte dazu auf Anfrage der SZ, es habe bis Ende September 2022 keine verlässlichen Zahlen der Deutschen Bahn zur zweiten Stammstrecke gegeben. Von daher habe es auch "weder Planungssicherheit noch konkrete Anknüpfungspunkte für irgendwelche Maßnahmen" gegeben. Man habe aber vorausschauend handeln und für jeden denkbaren Fall vorbereitet sein wollen. "Deshalb wurde die Zeit genutzt, um die Ideensammlung von 2020 in ein tragfähiges Konzept zu überführen."

OB Dieter Reiter bat per Brief um Informationen

Ideensammlung hin, Konzept her: Schreyers Katalog hatte sogar noch mehr Vorschläge enthalten als das, was ihr Nachfolger Bernreiter jetzt verwirklichen will. Was in dem Maßnahmenbündel vom Oktober 2020 stand, hätte damals bestimmt auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) interessiert. Reiter hatte sich wenig später, am 7. Dezember 2020, per Brief bei Verkehrsministerin Schreyer gemeldet. Ein Abdruck des Schreibens ging an Ministerpräsident Söder. Reiter bat Schreyer um Auskunft, ob Presseberichte zuträfen, wonach mit erheblichen Verzögerungen bei der zweiten Stammstrecke zu rechnen sei. Ein mit Ministerpräsident Söder vereinbarter Termin, klagte Reiter, sei leider abgesagt worden.

In seinem Schreiben an Schreyer machte Reiter selbst einige Vorschläge, wie sich die S-Bahn und der Nahverkehr überhaupt verbessern ließen. Doch daran war Söders Staatskanzlei, wohin der OB seinen Brief ja auch geschickt hatte, offenbar weniger interessiert. Die Staatskanzlei notierte kurz darauf im Dezember 2020, man könnte doch Verkehrsministerin Schreyer bitten, in einem Gespräch mit OB Reiter auszuloten, ob die zweite Stammstrecke "Potenzial für politischen Streit zwischen Freistaat und Stadt" bekommen solle. Gegebenenfalls ließe sich ein "Burgfrieden" vereinbaren, um das Projekt nicht zu gefährden.

Die Staatskanzlei, Söders Regierungszentrale, hat wiederholt politische und taktische Erwägungen durchgespielt. Da wundert es fast, dass das zuständige Referat A I 3 in der Staatskanzlei im Herbst 2020 Schreyers Vorschläge auch fachlich bewertete. Heraus kam eine detaillierte Kritik. Vieles wurde als gut erachtet, manches als schlecht. Doch auch hier wieder: politische Gedankenspiele im Referat A I 3, das sich in der Staatskanzlei um das Verkehrsministerium kümmert.

Ideen mit "politischer Sprengkraft" gestrichen

Gestrichen werden sollten, notierte der Referatsleiter A I 3, Vorhaben mit "politischer Sprengkraft" in München: Umweltspuren, innerstädtische Seilbahnen, Magnetschwebebahn. Das damals von Schreyer geleitete Verkehrsministerium hatte bei den Umweltspuren notiert: Sonderfahrstreifen etwa für Busse, für Autos mit Fahrgemeinschaften und für abgasarme Fahrzeuge. Das könne den Verkehr beschleunigen und die Klimabilanz verbessern, befand das Verkehrsministerium. Doch mit den vielen übrigen Leuten, die mit dem Auto in der Stadt unterwegs sind, wollte sich Söders Staatskanzlei offenbar lieber nicht anlegen.

Von den 48 von Ministerin Schreyer vorgeschlagenen Maßnahmen bewertete das zuständige Fachreferat A I 3 in der Staatskanzlei 33 Ideen als "besonders geeignet". Allerdings sollte ein bayerisches Konzept zur "öffentlichkeitswirksamen, griffigen und proaktiven Reaktion" auf Verzögerungen bei der zweiten Stammstrecke aus einem klaren Maßnahmenprogramm bestehen. Es solle daher ein "10-Punkte-Plan mit bayerischen Maßnahmen" angestrebt werden. Der Hinweis auf ein "öffentlichkeitswirksames" Vorgehen darf bei Söder offenbar nie fehlen.

Wichtig war im Oktober 2020 dem Referat A I 3 in der Staatskanzlei allerdings auch folgender Ratschlag, in dem es dann rein um die Sache ging: "Die möglichst zeitnahe Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen ist aus fachlicher Sicht unbedingt erforderlich, um die (erhebliche) Verzögerung der 2. Stammstrecke abzumildern und die ohnehin angespannte Situation im Münchner S-Bahnnetz zu verbessern." Der Vermerk enthält auf der letzten Seite den Eingangsstempel des Büros des Ministerpräsidenten.