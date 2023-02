Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (Mitte) informierte sich bei einer S-Bahn-Fahrt im Februar 2019 über die zweite Stammstrecke in München. Im Jahr darauf wurden - nur intern - Verzögerungen und eine Kostenexplosion bekannt.

Von Klaus Ott

Was Markus Söders Staatskanzlei Ende 2020 zur Münchner S-Bahn notierte, just einen Tag vor Weihnachten, klang ziemlich düster. Es ging um die zweite Stammstrecke der S-Bahn, um ein Milliardenprojekt, bei dem damals schon jahrelange Verzögerungen und enorme Kostensteigerungen drohten. Das sei "kein Gewinnerthema im Wahlkampf", schrieb das Referat A I 3 in einem acht Seiten langen Vermerk. Die Worte "kein Gewinnerthema im Wahlkampf" waren fettgedruckt. Damit auch jeder wusste, wie wichtig dieser Hinweis war.