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BundespolizeiBetrunkener Schwarzfahrer rastet aus

Eine Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn nach Herrsching eskalierte am Montag.
Eine Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn nach Herrsching eskalierte am Montag.
Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago
  • Ein 29-Jähriger zeigte am Montagnachmittag in einer S-Bahn der Linie S8 ein auf eine andere Person ausgestelltes Ticket vor.
  • Nach dem Aussteigen am Hauptbahnhof versuchte der Mann zu fliehen und schlug einem 22-jährigen Fahrscheinkontrolleur ins Gesicht.
Von der Redaktion überprüft

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Ein S-Bahn-Fahrgast zeigt ein falsches Ticket vor und geht auf die Kontrolleure los. Bundespolizisten nehmen den Mann fest.

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Am Montagnachmittag ist eine Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn der Linie S8 nach Herrsching eskaliert. Ein 29-Jähriger zeigte erst ein falsches Ticket vor, dann griff er einen Mitarbeiter des Prüfdienstes an.

Gegen 13.30 Uhr war der Mann auf Höhe des Münchner Ostbahnhofs kontrolliert worden. Der 29-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf am Inn soll dabei einen auf eine andere Person ausgestellten Fahrschein vorgezeigt haben. Anschließend soll er sich geweigert haben, sich auszuweisen. Die Bahnmitarbeiter stiegen mit dem Mann am Münchner Hauptbahnhof aus und verständigten die Bundespolizei.

Noch vor Eintreffen der Bundespolizisten versuchte der 29-Jährige zu fliehen. Daraufhin soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem der Fahrscheinkontrolleure gekommen sein. Der Beschuldigte soll dem 22-Jährigen dabei ins Gesicht geschlagen haben. Die alarmierte Streife der nahm den Angreifer mit zur Wache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille.

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