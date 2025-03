Gegen ein Kind und zwei Jugendliche aus München wird wegen einer Reihe an Straftaten ermittelt, unter anderem wegen Volksverhetzung. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war das Trio am Sonntagabend in den Führerstand einer S-Bahn gekommen. Wie genau, war bislang unklar. Dort hätten sie mehrere Aufkleber zerschnitten und als Hakenkreuze angeklebt.