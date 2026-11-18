Dass in der S-Bahn so manches liegen bleibt, ist nichts Neues für Bundespolizei und Deutsche Bahn: Vergessene Regenschirme, Taschen, Handys – gehört zum Alltag. Nicht so dieser Fund am Dienstagvormittag: In einer Münchner S-Bahn war ein lebender und gut drei Kilogramm schwerer Hummer zurückgeblieben, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach hatten Mitarbeitende der Bahn das Krustentier in einer Styroporbox in einer S-Bahn entdeckt, von dem Besitzer oder der Besitzerin fehlte jedoch jede Spur. Daraufhin informierten sie die Bundespolizei.

Die Beamten holten den tierischen Fahrgast aus dem Fundbüro am Hauptbahnhof ab, wie es weiter heißt, und brachten ihn zunächst auf die Dienststelle. Dort wurde das Tier in einer eigens vorbereiteten Salzwasserlösung versorgt und erhielt einen Namen: Günni.

„Auf der Styroporbox war ein Aufkleber eines Münchner Großmarkts für Gastronomie und Handel“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Polizei geht davon aus, dass jemand das Tier dort gekauft und es anschließend bei der Heimfahrt mit der S-Bahn vergessen hat. Schließlich brachten die Einsatzkräfte „Günni“ mit einer kleinen Polizeieskorte zum Großmarkt zurück.