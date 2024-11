Zwei junge Frauen haben eine 63-Jährige wiederbelebt, die an der S-Bahnhaltestelle Berg am Laim zusammengebrochen war. Wie die Bundespolizei mitteilte, retteten sie der Frau damit das Leben. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei warteten alle drei Frauen am Montagnachmittag an der Haltestelle auf die S-Bahn, als die 63-Jährige plötzlich einen medizinischen Notfall erlitt.