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Ehrlicher FinderFahrgast findet 5260 Euro in der S-Bahn – mit Banknoten in 13 verschiedenen Währungen

Ein ehrlicher Finder hat Bundespolizisten am Ostbahnhof einen Rucksack übergeben. Darin: mehr als 5000 Euro in verschiedenen Währungen.
Ein ehrlicher Finder hat Bundespolizisten am Ostbahnhof einen Rucksack übergeben. Darin: mehr als 5000 Euro in verschiedenen Währungen. Bundespolizei

Die Bundespolizisten stellen das Geld samt einem Rucksack und Reiseutensilien sicher. Die Identität des mutmaßlichen Besitzers kann zwar ermittelt werden – trotzdem landet alles im Fundbüro.

Die Bundespolizei hat oft mit Kriminellen zu tun, das gehört nun mal zum Jobprofil. Am vergangenen Mittwochabend dürften die Beamten am Münchner Ostbahnhof aber sehr positiv überrascht worden sein. Denn ein ehrlicher Fahrgast der S-Bahn-Linie 8 gab einen roten Rucksack, den er in dem stadteinwärts fahrenden Zug gefunden hatte, bei der Bundespolizei ab.

Den Besitzer dürfte es freuen, denn darin waren – neben den üblichen Reiseutensilien – sehr viele Geldscheine: 5260 Euro in 13 verschiedenen Währungen, unter anderem von mehreren südamerikanischen Staaten.

Die Bundespolizisten stellten den Rucksack samt Inhalt sicher und ermittelten die Identität des mutmaßlichen Besitzers: Er gehört vermutlich einem 45-Jährigen aus Paraguay. Da die Beamten keine Kontaktdaten finden konnten und der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt, übergaben sie den Rucksack dem Fundbüro am Ostbahnhof.

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