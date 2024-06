Rund 22 Millionen Zugkilometer soll die Münchner S-Bahn im Jahr zurücklegen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es ausreichend Züge. Um die Flotte zu verstärken, hat die Deutsche Bahn (DB) in den vergangenen Jahren unter anderem aus Stuttgart 36 alte Züge der Baureihe ET 420 nach München geholt.

Am Dienstag wurde bekannt, dass viele der 420er derzeit in der Werkstatt stehen und nicht einsatzbereit sind. Dies hatte ein Insider im Forum des Online-Fachmagazins Drehscheibe veröffentlicht, Münchner Merkur/TZ hatten zuerst darüber berichtet.

Der Stillstand führt zu Ausfällen im Netz, wie die DB bestätigt. „Wegen kurzfristig notwendiger Instandsetzungsarbeiten an einigen unserer Fahrzeuge der Baureihe ET 420 kommt es aktuell zu Ausfällen bei einigen Taktverstärkern“, teilt eine Sprecherin mit. Außerdem verkehrten teilweise Voll- statt Langzüge, derzeit laufe eine Überprüfung von Stoßdämpfern.

Wann die Züge wieder einsatzbereit sind, ist noch offen. „Unsere Werkstatt arbeitet mit Hochdruck daran, sodass die betroffenen Fahrzeuge möglichst schnell wieder in den Einsatz gehen können“, teilt die Sprecherin mit.

Dieser Zugtyp, der seit der Gründung der S-Bahn 1972 in München unterwegs war und auch als „Olympia-Bahn“ bekannt ist, soll die aktuelle Flotte der Baureihe ET 423 ergänzen, die aus 237 Fahrzeugen besteht. Dazu kommen noch 16 gebrauchte Züge vom Typ ET 424 aus Hannover, die allerdings nur außerhalb der Stammstrecke eingesetzt werden können, von den derzeitigen Ausfällen laut DB aber nicht betroffen sind.

Die aktuell in München fahrenden ET 420 stammen aus den Neunzigerjahren. Für den Betrieb im Stammstreckentunnel mussten die alten Fahrzeuge technisch umgerüstet werden. Sie werden voraussichtlich so lange genutzt, bis die ganz neue S-Bahn-Generation nach München kommt, die im August vergangenen Jahres vorgestellt wurde. Die Auslieferung von 90 Fahrzeugen ist in den Jahren 2028 bis 2032 vorgesehen. Mit den ganz neuen, größeren und weniger wartungsaufwendigen Zügen, so die Hoffnung der DB, soll die S-Bahn München dann wieder zuverlässiger werden. Die Pünktlichkeitswerte erreichten im vergangenen Jahr einen neuen Tiefstand.