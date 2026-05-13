Die Krachparade und der „Blaulichttag“ der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag, der Giro di Monaco am Sonntag und gleichzeitig die Meisterfeier des FC Bayern am Marienplatz: Am Wochenende werden Zehntausende Menschen in die Münchner Innenstadt strömen, dazu kommen die Massen derer, die es ohnehin regelmäßig zum Shoppen in die Fußgängerzone und in die vielen Wirtshäuser zieht.

Doch so einfach wird es für viele nicht werden, überhaupt ins Zentrum zu kommen. Denn die Deutsche Bahn (DB) hat just für dieses Wochenende wieder Bauarbeiten am Ostbahnhof anberaumt. Einschränkungen gelten von Freitagabend, 15. Mai, 21.20 Uhr, durchgehend bis Montag, 18. Mai, 4.40 Uhr.

Das bedeutet für die Fahrgäste: Zwischen Isartor und Pasing fährt nur die S3 auf der Stammstrecke, zwischen Isartor und Laim verkehrt die S2. Die S7 fährt planmäßig zwischen Hauptbahnhof und Wolfratshausen. Es gilt ein eingeschränkter Fahrplan. Die S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt an der Hackerbrücke).

Die S2 aus Petershausen oder Altomünster fährt nur bis Isartor. Die S2 aus Erding endet am Ostbahnhof, am Freitagabend müssen Fahrgäste zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof mit Ersatzbussen reisen. Am Samstag und Sonntag fahren Pendelzüge zwischen Riem und Hauptbahnhof mit Zwischenhalt am Ostbahnhof.

Die S3 aus Holzkirchen endet in Giesing, die S3 aus Mammendorf am Isartor. Die S4 aus Geltendorf endet in Pasing, die Züge von und nach Trudering fallen aus. Die S5 aus Kreuzstraße endet in Giesing, die Züge aus Pasing fallen aus. Die S6 aus Ebersberg endet in Trudering, von dort fahren Ersatzbusse zum Ostbahnhof. Die Züge aus Trudering enden am Heimeranplatz.

Die S8 vom Flughafen kommend beginnt und endet in Johanneskirchen, von dort fahren Busse weiter zum Ostbahnhof und umgekehrt. Die Züge aus Herrsching enden in Pasing.