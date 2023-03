Von Andreas Schubert

Die Münchner S-Bahn hat im vergangenen Jahr so viele Verspätungen wie nie zuvor verzeichnet: Gerade einmal 90,1 Prozent der Züge wurden als pünktlich gemessen. Das will die Deutsche Bahn (DB) ändern. Am Donnerstag hat sie ein Modernisierungsprogramm vorgestellt, der griffige Name: "Starke S-Bahn München - Programm 14 plus". Dies ist dem eigenen Bekunden nach "eine seit Bestehen der S-Bahn beispiellose Ausbau- und Qualitätsinitiative", für die die DB in diesem Jahrzehnt mehr als 1,5 Milliarden Euro investiert. Allein zur Verbesserung der Infrastruktur gibt die DB jährlich 60 Millionen aus.