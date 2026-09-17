Der Oberleitungsschaden bei der Münchner S-Bahn mit seinen massiven Auswirkungen lenkt den Blick auf grundlegende Probleme. Denn für viele notwendige Sanierungsmaßnahmen fehlt der Bahn das Geld. Auch im Münchner Schienennetz.

Keine Sabotage, kein Verschleiß, keine mangelnde Instandhaltung, nichts dergleichen: Das Münchner S-Bahn-Chaos, ausgerechnet am ersten Schultag nach den Sommerferien, ist nach ersten Erkenntnissen auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen. Und auf eine technische Lücke beim Zugbetrieb, die es so eigentlich gar nicht geben dürfte.