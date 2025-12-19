Ein offensichtlich betrunkener Teenager hat am Mittwochabend den S-Bahn-Verkehr im Münchner Osten gestört und zeitweise lahmgelegt. Der 16-Jährige hatte gegen 21.30 Uhr an der S-Bahnstation Berg am Laim in einem stehenden Zug mehrere Notbremsen gezogen und Türen entriegelt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Als er vom Lokführer auf sein Verhalten angesprochen wurde, warf der Jugendliche eine volle Bierflasche nach ihm und traf ihn damit auf der Brust.

Als die schon zuvor alarmierten Beamten der Bundespolizei eintrafen, war der 16-Jährige bereits über die Gleise geflüchtet. Er konnte jedoch an einem parkenden Einsatzfahrzeug gestellt werden, an dem er sich zu schaffen machte: Er beschädigte die Außenspiegel und sprang auf der Motorhaube und auf dem Dach des Autos herum. Bei der Festnahme beleidigte er zudem die Polizisten.

Auf dem Weg zur Dienststelle musste sich der Jugendliche dann erbrechen, weshalb vorsorglich ein Rettungswagen angefordert wurde. Dieser brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dort auch eine Blutentnahme vorgenommen. Anschließend wurde der Jugendliche an seinen Vater übergeben.

Wegen des Zwischenfalls war der S-Bahnhof Berg am Laim bis 22.10 Uhr gesperrt, insgesamt 19 Züge hatten dadurch Verspätung, die sich nach Angaben der Bundespolizei auf 269 Minuten summierte. Der Lokführer klagte nach dem Flaschenwurf zwar über Schmerzen in der Brust, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Schadenshöhe am Streifenfahrzeug wird derzeit ermittelt.