Wegen Oberleitungsarbeiten zur zweiten Stammstrecke in Laim kommt es am Samstag und Sonntag jeweils von 6.50 bis 22.10 Uhr zwischen Ostbahnhof und Pasing zu Einschränkungen bei der S-Bahn. Die S3 fährt als einzige Linie zwischen Ostbahnhof und Pasing im 30-Minuten-Takt alle Haltestellen an.

Die S7 fährt planmäßig. Für alle anderen Linien gilt: Die S1 Richtung Freising/Flughafen beginnt am Hauptbahnhof und fährt alle 30 Minuten ohne Halt bis Moosach. Teilweise beginnen und enden die Züge in Moosach.

Die S2 Richtung Erding verkehrt nur ab Ostbahnhof, die S2 Richtung Petershausen/Altomünster beginnt am Hauptbahnhof und fährt bis Obermenzing ohne Halt. Die S4 West verkehrt nur zwischen Geltendorf und Pasing; die S4 nach Trudering entfällt. Die S6 Richtung Tutzing beginnt in Pasing.

Die S6 nach Ebersberg verkehrt bis Donnersbergerbrücke. Die S8 Richtung Flughafen beginnt an der Hackerbrücke. Die S8 Richtung Herrsching beginnt in Pasing. Die S 20 fährt am Samstag zwischen 8 und 21.10 Uhr sowie am Sonntag zwischen 9.50 und 19.10 Uhr zwischen Pasing und Heimeranplatz. Weitere Details gibt es im Internet unter s-bahn-muenchen.de/baustellen.