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VerkehrVon hier aus soll Münchens S-Bahn in ein neues Zeitalter katapultiert werden

Lesezeit: 4 Min.

Die Bauarbeiten für das neue Bahnwerk müssen zügig vorangehen. Von Mitte 2028 an werden die ersten XXL-S-Bahnen in München im Probebetrieb eingesetzt, dann muss es fertig sein.
Die Bauarbeiten für das neue Bahnwerk müssen zügig vorangehen. Von Mitte 2028 an werden die ersten XXL-S-Bahnen in München im Probebetrieb eingesetzt, dann muss es fertig sein.
Foto: Florian Peljak

Im Westen der Stadt entsteht für 300 Millionen Euro gerade eines der modernsten Bahnwerke Europas. Dort werden künftig hochmoderne XXL-Züge gewartet. Besuch auf einer Baustelle, die an ein riesiges Tetris-Spiel erinnert.

Von Martin Mühlfenzl

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Geschmeidig lässt der Kranfahrer die tonnenschwere Betonplatte nach unten gleiten, punktgenau zwischen die mehr als 20 Meter hohen Betonstreben. Ein Bauarbeiter in gelber Weste in einem Arbeitskorb auf der anderen Seite der Wand erledigt den letzten Feinschliff, um das Monstrum auf den Unterbau aufzusetzen. Puzzlestück um Puzzlestück wächst hier ein Gebäude in die Höhe, das Münchens S-Bahn in ein neues Zeitalter katapultieren soll – mehr als fünf Jahrzehnte nach der Inbetriebnahme des Schnellbahn-Netzes vor den Olympischen Sommerspielen im Jahr 1972.

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