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Auf S-Bahn-Strecke49-Jähriger bei Arbeiten an Oberleitung schwer verletzt

Arbeiten an einer Oberleitung auf der S-Bahn-Strecke (Archivbild).
Arbeiten an einer Oberleitung auf der S-Bahn-Strecke (Archivbild).
Foto: Florian Peljak

Bei den Maßnahmen kommt es zu einem Spannungsüberschlag des 15 000 Volt führenden Fahrdrahts. Der Bauarbeiter wird mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht.

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Am vergangenen Dienstag hat sich im Münchner Stadtteil Neuaubing ein schwerer Arbeitsunfall ereignet, das teilt die Polizei mit. Ein 49-Jähriger führte demnach gegen 13 Uhr Bauarbeiten an einer Oberleitung der S-Bahn durch, als es zu einem Spannungsüberschlag des 15 000 Volt führenden Fahrdrahts kam. Der Mann erlitt durch den Stromschlag schwere Verbrennungen am Oberkörper, außerdem brach er sich den Arm. Lebensgefahr bestand trotz der schweren Verletzungen laut Polizei nicht.

Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Bauarbeiter in Sicherheit und versorgten ihn vor Ort. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Der betroffene Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Westkreuz und Neuaubing war wegen der Bauarbeiten bereits für den Zugverkehr gesperrt gewesen. Zu weiteren Einschränkungen kam es deswegen nicht. Die Bundespolizei ermittelt zur Unfallursache.

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