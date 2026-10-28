Am vergangenen Dienstag hat sich im Münchner Stadtteil Neuaubing ein schwerer Arbeitsunfall ereignet, das teilt die Polizei mit. Ein 49-Jähriger führte demnach gegen 13 Uhr Bauarbeiten an einer Oberleitung der S-Bahn durch, als es zu einem Spannungsüberschlag des 15 000 Volt führenden Fahrdrahts kam. Der Mann erlitt durch den Stromschlag schwere Verbrennungen am Oberkörper, außerdem brach er sich den Arm. Lebensgefahr bestand trotz der schweren Verletzungen laut Polizei nicht.