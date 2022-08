Das Generalkonsulat der Russischen Föderation nahe des Europaplatzes in Bogenhausen ist am Donnerstag zwischen Mitternacht und sieben Uhr früh mit roten Farbbeuteln beworfen worden. Dabei wurde fast die gesamte Fassade getroffen und ein Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro angerichtet, wie die Polizei mitteilte. In den gegenüberliegenden Maximiliansanlagen fanden die Beamten weitere Spuren von roter Farbe auf dem Boden und an Bäumen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar hat es bereits mehrere solcher Farbattacken auf das Konsulat gegeben. In allen diesen Fällen ermittelt das für Staatsschutzdelikte zuständige Kommissariat 45. Derzeit wird nach einer unbekannten Zahl von Tätern gefahndet.