Von Julia Huber

Eugen Hillenbrand muss heute raus. Er will nicht, aber er muss. Es ist Samstag, vier Uhr nachmittags. In zwei Stunden ist Feierabend. Der letzte Tag seines Bücherladens "Shakespeare & Co." am St.-Jakobs-Platz. Der letzte Tag seiner 61-jährigen Karriere als Buchhändler. Eugen Hillenbrand ist ein Mann großer Worte und großer Plakate. Auf einen gelben Aufsteller vor seinem Laden hat er geschrieben: "Oh Graus, wir müssen raus - doch für Sie Bücherpreise wie nie".