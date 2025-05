Messe in München : Die sieben krassesten Maschinen auf der Bauma

So groß, so schwer, so stark! Die Kipper, Kräne und Minenfräser auf der Baumaschinen-Messe Bauma in München bringen Besucherinnen und Besucher zum Staunen. Doch das beliebteste Selfie-Motiv ist ein eher unscheinbares Fahrzeug.